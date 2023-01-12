儘管短期終端市場傳雜音，美系外資依舊看好伺服器及Switch(交換機)依舊是銅箔基板市場主要驅動力，維持台光電(2383)及台燿(6274)「買進」評等及目標價，台光電盤中股價逆勢走高。

升息緊縮效應衝擊全球經濟，且伺服器新舊平台交替過渡期，致使2022年第4季到2023年第1季伺服器短期需求疲弱，美系外資預估，2023年整體伺服器出貨量預估年成長個位數百分比，不過，受益於平台升級需求(伺服器升級至Eagle Stream/Genoa，switch升級到400G)，美系外資認為伺服器和交換機需求增長將超過整體市場，2023年到2025年複合成長率為23%，2023年高階交換機(100G+)出貨量可望年成長10%到15%。

美系外資依舊看好伺服器及交換機需求是銅箔基板市場的主要驅動力，3家台灣銅箔基板廠因擁有更好的技術，市佔率可望提升，進而讓廠商享有更好的營收成長機會、更高的GM(毛利率)/ASP獲利前景。

雖然美系外資將聯茂(6213)/台燿(6274)/台光電(2383)2023年到2024年獲利下調8%到29%，但維持台光電(2383)及台燿(6274)「買進」評等，以及目標價分別為215元及72元，聯茂維持「賣出」評等，目標價則從57元調升至60元。