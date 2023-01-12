多場國際級大型演唱會高雄開唱，AsiaYo觀察到粉絲們的需求，特別與高雄眾多酒店保留二月至四月演唱會檔期超越百間的房源，上AsiaYo就不用擔心訂不到酒店。除了一般的酒店及商旅，AsiaYo更發揮平台優勢，提供許多特色的民宿選擇，每晚最低只要千元起，讓外地來參加演唱會的粉絲能夠依照需求有最多元的住宿選擇。

迎接2023年的到來，高雄的上半年可說是熱鬧非凡，陸續有國際級的大型演唱會在高雄開唱，如天后張惠妹、天團五月天、韓團BLACKPINK、新好男孩Backstreet Boys、西城男孩 Westlife、大港開唱等精彩活動，整個高雄從二月至四月都將熱鬧非凡，也因此波演唱會熱潮帶動高雄旅宿大爆發，許多民眾都驚覺高雄一房難求或房價水漲船高。

AsiaYo在高雄演唱會熱門檔期中，與高雄行旅、旅居文旅、瑞宮大飯店等三間業者獨家合作包房，掌握了超越百間的房源。位於高雄車站附近的瑞宮大飯店，擁有交通便捷的資源。

鄰近捷運三多商圈站的旅居文旅，離舉辦演唱會的高雄巨蛋在同一條捷運線上，非常方便粉絲往來。鄰近六合夜市的高雄行旅，可以在聽完演唱會後還能品嚐高雄在地小吃消費，也是非常好的旅遊選擇。

除此之外，AsiaYo平台掌握全台最豐富多元的旅宿資源，在高雄也有眾多特色的民宿房源，讓旅客除了酒店商旅外也有更多的住宿選擇。充滿濃濃工業風格的帕鉑舍旅，外觀採清水模質感建築，在路上極有特色，房內採極簡典雅的裝潢，深受文青們的喜愛，位置鄰近高雄車站，為遠道而來的旅客提供便捷交通。而統茂旅館集團旗下的西悠巢旅，傳承集團核心精神-候鳥旅行，提供全新旅宿品牌搭配倦鳥歸巢概念，距離高雄車站步行僅2分鐘的路程。