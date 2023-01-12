國道3號大溪路段北上56.6K處，昨(11日)下午3時50分發生一起離奇車禍。一名林姓男子在昨天下午2點多，駕駛一輛保時捷休旅車疑似自撞，但林男立刻爬出出外棄車逃逸，並在邊坡上奔逃後消失，但林男卻又在3點50分從內側路肩衝出到車道，遭一輛行經而來不及反應的小貨車撞上，後方又有一輛廂型車煞車不及追撞，整起車禍除林男外，還有3人受困車內、1人自行逃出，皆送往醫院救治。林男目前仍因傷重昏迷無法言語，警方將待他清醒後釐清案情。

林男從路肩衝出遭撞後躺在國道外側車道上，而小貨車撞到人後則是停在中線車道，遭後方的另一輛廂型車追撞，整起車禍林男遭撞後意識不清、骨折送醫外，2車追撞則有1人自行脫困、3人受困車內被救出，意識皆清楚，送往恩主公醫院救治，目前5人都沒有生命危險，其中2車駕駛人都未酒駕。

一名保時捷男在國3肇事棄車逃逃逸，他1小時後衝回車道遭撞飛昏迷。(呂筱嬋翻攝)

國道警方說，林男第一起車禍並未有人員受傷，不知何原因他棄車逃逸，過了1個多小時後又闖入國道引發車禍，呼籲行人不得闖入國道公路，違者可依道路交通管理處罰條例第33條第4項，可罰3000到6000元罰鍰，而這起車禍詳細發生原因，有待進一步調查。