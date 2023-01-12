有機會衝擊生涯首個場均30分賽季的「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo），近3場比賽卻陷入了得分荒，7日面對黃蜂的比賽，字母哥只得到9分已經很不可思議，沒想到12日對陣老鷹他再度創下賽季新低，僅以10投3中拿下7分，不過結果還好是美滿的，最終公鹿以114比105擊敗老鷹，拿下近5場比賽的第4勝。

字母哥最近遭逢傷勢襲擾，外界認為這是他失常的原因之一，2日字母哥因左膝痠痛缺席比賽，只有休息一場的情況下便復出，不過他在回歸後的首戰就砍下了職業生涯新高的55分，近期不穩定的表現也被拿來討論。

儘管面對老鷹只拿下7分，字母哥仍在其他方面幫助公鹿，拿下18個籃板及10次助攻，2項數據都是全場最高，得分任務則由哈勒戴（Jrue Holiday）扛下，他繳出27分外帶4籃板、5助攻及2抄截，布魯克羅培茲（Brook Lopez）也貢獻4顆三分球得到20分，公鹿順利奪下27勝位居東區第3，距離第2位的籃網只有半場勝差。

根據《ESPN》報導，這場比賽是字母哥職業生涯首度繳出未包含得分的雙十數據，只得7分讓他本賽季的平均得分大減0.7，但仍以31.0的場均得分排在聯盟第3位，以《Oddschecker》所釋出的年度MVP賠率榜，字母哥排在所有球員中第3位（+375），僅次於東契奇（Luka Doncic，+290）及約基奇（Nikola Jokic，+300）。