台9線蘇花公路大清水隧道南口今凌晨嚴重坍方，公路總局正規劃以蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）為改善方案，不過國民黨籍立委傅崐萁憤怒說，民進黨政府執政7年，他在立法院一在催促緊盯儘快動工，但至今未見可行性報告，更別說環評，「這是人道問題」，他要問民進黨政府、交通部該如何面對花東人民！

傅崐萁說，「驚心動魄的蘇花公路再次中斷」！他不滿，不管哪個政黨政府執政，都一再對花東鄉親表示「要給大家一條安全回的路」，但回顧過程，2008年國民黨執政，2年後完成環評、預算規劃等，2011年1月29日蘇花改動工，2020年1月正式通車。接著沿途仍有危險路段，將執行蘇花改二期「蘇花安」計畫。

傅崐萁憤怒說，但從2015年2016年民進黨政府執政以後，到現在整整將近7年，國家元首也一再強調要給花蓮台東人安全回家的路，要解決我們心中永遠的痛，可惜遲遲未見動工，他要問，交通部到底要怎麼樣來面對花東的人民？

年假在即，這次的坍方15日搶通，但傅崐萁說，搶通之後，交通部還沒有一個清楚的表示，到底整個坍方的山坡，後續要用鉚釘、噴漿或何種工法把它建構安定路況。

另外，從蘇花改動工以後，途經部分國家公園區域，傅崐萁表示，經過蘇花改後，交通部對工程整體狀況能有效掌握，所以對於第二期的蘇花安工程，應該是駕輕就熟，可以立刻進行，也提醒交通部取得一個平衡點，如果非涉敏感區，就該盡快動工，人民安全為重。