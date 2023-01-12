35歲「萬達集團」董事長王健林之子王思聰，今(12)日稍早被陸媒爆料涉嫌在上海打人，警方作出行政拘留7日，但王思聰等人提請行政覆議，4人因此延緩執行。

綜合陸媒報導，上海警方昨(11)日獲報一起街頭打人事件，稱在南京西路一棟辦公大樓門口有人被打，警方獲報到場處理後，後續調查指出是因王某某等人誤以為路邊候車的陳某某對他拍照，要求陳某某不要拍攝，雙方因此發生爭吵，王某某等人隨後更毆打陳某某並致其倒地，經司法鑑定，陳某某傷勢輕微。對此，陸媒《新京報》稱經由權威人士指出，此案被通報的王某某即是「千億富少」王思聰。

警方獲報一起上海街頭打人事件。(圖／翻攝自微博)

此消息在陸網上發酵，經由各大博主轉傳，引發網友爭相熱議，不少人笑回：「何事還須思聰哥親自動手。」但也有人指出：「王思聰與上海打人的34歲王某年齡不符」，因此引發爭論，相關話題在熱搜上居高不下。截至目前為止，警方沒有進一步消息。