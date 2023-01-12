消防局進行消防安全設備綜合檢查及員工自衛消防編組演練。（洪靖宜攝）

農曆年節將至，各百貨、大賣場將湧入採購逛街民眾，高雄市消防局今到義享時尚廣場進行消防安檢及員工自衛消防編組演練，一連串下來並無發現缺失。消防局呼籲，業者在春節期間，除提供消費者完善購物服務外，更應隨時保持各項公共空間、通道、梯間及出口等防火避難設施淨空及消防安全設備運作正常，提供安心購物的購物環境。

高雄市政府消防局於12日上午由主任秘書劉一娟及第二大隊大隊長邱榮振率隊抽查高雄市鼓山區義享時尚廣場，進行消防安全設備綜合檢查及員工自衛消防編組演練，並督促業者加強逃生動線暢通及用火用電設備維護管理。

現場針對無線電通信輔助設備、火警自動警報設備連動排煙設備及防火鐵捲門和自動撒水設備以及室內消防栓設備及防災中心一一進行測試檢查。百貨工務部協理游進益表示，商場從開幕至今，每月都會進行自衛消防編組訓練，讓所有人員熟悉逃生及滅火設備。

高市消防局第二大隊大隊長邱榮振說，疫情趨緩，預計今年年節北高雄百貨公司賣場將湧入人潮，此次針對消防設備，及抽測自衛消防編組應變能力，和系統設備，測試下來設備完整，檢查過後並無發現缺失。

消防局呼籲各公共場所業者在春節期間，除提供消費者完善購物服務外，更應隨時保持各項公共空間、通道、梯間及出口等防火避難設施淨空及消防安全設備運作正常，妥善維護消費者權益，提供一個開心、放心、安心購物的購物環境。