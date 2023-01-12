塑膠成型機大廠富強鑫拜汽車零件業客戶、印度廠恢復生產所賜，2022年合併營收首度破46億元，締造史上新高。富強鑫最長訂單看到2023年第四季，富強鑫表示，目前整體在手訂單不僅尚未收到任何取消延後的通知，高訂單能見度也奠定富強鑫未來營運成長動能。

富強鑫2022年12月合併營收4.26億元，月增4.77％，年減4.59％；2022年合併營收46.05億元，年增幅6.39％，改寫歷年新高。富強鑫表示，2022年營收飆新高，主因是汽車零件業佔營收比重高達61％，零件業客戶設備拉貨與裝機服務訂單需求增加，印度廠一度受疫情干擾而延後生產，恢復生產後，接單增加，新獲汽車零件業客戶採購用應用生產燈殼和內外飾件設備，推升整體產能稼動率，是2022年汽車零件業績年增35％，帶動富強鑫2022年水平對射機、轉盤多色機、兩板多色機等的大型塑膠射出成型機台，年成長14％。

富強鑫指出，大型塑膠射出成型機毛利率優於一般平均水準，隨著大型機台出貨增加，將有助於提升富強鑫整體毛利率與獲利表現。

富強鑫指稱，富強鑫近年來成功打入美國GM、特斯拉、印度TATA及大陸比亞迪等汽車廠的汽車零組件供應鏈。整體新客戶下單成長，客戶對水平對射機、轉盤多色機、兩板多色機等大型機台設備與裝機服務的訂單需求殷切，可拉升新客戶營收比重，進一步優化訂單結構。

富強鑫表示，富強鑫對2023年第一季營運，維持審慎看法。第一季適逢農曆春節工作天數少，向來是傳統產業出貨淡季，近期中國防疫政策鬆綁，確診人數急速增加，短期雖干擾整體供應鏈生產與出貨穩定度，但富強鑫持續密切與客戶及原料供應商協調訂單，並掌握交貨的交期與速度，以期降低對整體營運影響的可能性。

富強鑫指出，富強鑫看好全球各產業積極達成淨零碳排、環保綠能等ESG目標的浪潮催升，尤其2022年中國大陸新能源汽車市場大爆發，全年銷量達650萬輛以上、年增1倍以上，樂觀看待2023年銷量有機會邁向900萬輛、年增3成以上，將有利富強鑫持續開拓業務。

富強鑫強調，富強鑫目前整體在手訂單不僅尚未收到任何取消延後的通知，高訂單能見度也奠定富強鑫未來營運成長的動能。尤其，印度廠、杭州灣新廠，都預計今年第二季陸續加入試量產，增添未來營運增長動能。