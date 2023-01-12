市場押注美國通膨降溫，恒生指數12日上午高開163點，最多曾漲262點，但大陸PPI跌幅超預期，恒指曾倒跌212點。人民幣兌美元離岸價（CNH）曾升值至6.7545元，是2022年8月15日後最強。人民幣兌美元在岸價（CNY）升值至6.7541元。

香港明報報導，恒生指數12日半日跌70點，跌幅為0.33％，報21,365點。國企指數半日下跌39點，跌幅為0.54％，報7,271點。恒生科技指數收報4,461點，下跌1.89％。騰訊、阿里巴巴、美團拖累大盤。友邦、匯控、工行貢獻恒指較多。

恒生指數成分股中，43檔上漲，31檔下跌，2檔持平。比亞迪上漲5.9％，半日收報港幣229.8元，是漲幅最大的成分股。碧桂園服務跌5.14％，半日收報港幣20.3元，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，5檔上漲，25檔下跌。漲幅最大的是網易收報港幣132元，半日上漲4.76％。跌幅最大的是明源雲收報港幣7.86元，下跌8.6％。