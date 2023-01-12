台南東山熱心公益的果農伍國賢，每年都會捐上萬顆椪柑給北台南家扶中心義賣，他除了熱心公益，也積極提攜後輩，為了培育在地青農，12日特別邀請嘉義大學園藝學系名譽教授呂明雄來傳授經驗，指導果園採收後的管理，共有20位青農參與學習。

嘉義大學園藝學系名譽教授呂明雄（右）今天到東山傳授果園採收後的管理及經驗。（伍國賢提供／張毓翎台南傳真）

66歲的伍國賢務農逾30年，以種植椪柑為主，10多年前參加扶輪社一場捐贈活動，與北台南家扶中心結緣，過去因罹患口腔癌，讓他意識到生命可貴，7年前抗癌成功後，有次得知北台南家扶中心「寒冬送暖」活動欠缺經費，便決定以自家生產的椪柑來義賣，善行一直持續至今，不曾間斷。

伍國賢的次子伍秋霖近來返鄉投入種植，分擔父親的工作負荷；此外，村裡長輩們漸漸年長，加上疫情及生活條件日愈嚴峻，不少與伍秋霖一樣的年輕人紛紛返鄉，一方面節省開銷，另一方面協助家中長輩分擔務農的工作，對於栽種經驗缺乏的青農而言，也希望有資深果農及農業專家的鼓勵和提攜。

伍國賢（右二）說，期許青農在這次果樹的經營管理學習上，能收穫滿滿。（伍國賢提供／張毓翎台南傳真）

擅長柑橘類栽種的農業專家呂明雄，今天受伍國賢的邀請幫青農上課，並提供果樹栽種技術及管理方式。「果樹也要做月子！」伍國賢說，椪柑每年11、12月產季結束後，得修剪樹枝、培養地力，來年的椪柑收成才會好，期許青農在這次果樹的經營管理學習上，能收穫滿滿。