2022年全國稅收超徵達4950億，創歷年新高，比先前得知的4500億更多，外界關注差額款項如何應用，財政部長阮清華12日於行政院會指出，多出來的金額將依法撥入中央特種基金，而中央可支應的金額和過去預估相同，一樣維持3800億。至於普發現金是否要舉債支應，他強調目前經費足夠支應，不會因普發現金增加負債金額。

行政院會上午拍板通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，預算上限為3800億，內容包括蔡英文總統於國安會議裁示的三大預算用途，而全民普發現金6000元也包含在內。媒體詢問，去年實際超徵數大於4500億，差額是否會挹注到特別條例草案中，或作為普發6000元現金的加碼財源。

阮清華解釋，4500億是去年11月的估算數，12月實際數字為4950億，多出來的450億，將依法撥入中央特種基金，包括金融業的特別準備金、健康福利捐和長照基金等，所以就中央分配數來說，跟過去預估數3800億，不會增加額外的金額。

行政院發言人羅秉成補充，簡單來說，當前超徵的4950億和先前預估的4500億，中間差額將依所得稅法、營業稅法規定，將一定比例撥入中央特種基金，此基金必須專款專用，而中央可運用的還是3800億，規模不會因稅收增加而有變化。

至於普發現金是否要舉債支應，阮清華說，目前經費足夠支應，現在主要的問題是出在，去年實徵數大於預算數的部分（超徵稅收），必須要等審計部7月審定後才能動支，因此確實會有時間差。

阮清華說，所以特別條例中也有規定，這次所需經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉債支應，而舉債其實是屬融通性質，等到7月份可以使用時該筆金額時，經費就夠了，屆時有舉債的話就能馬上回充，不會因普發現金而增加負債金額，也不會增加大家的負擔。