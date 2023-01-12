2023年「加強重要節日安全維護工作」正式起跑，台中市政府體恤協勤民力之辛勞，由大雅分局代表轉發市府春節慰問品（禮券），慰問所屬民防、義警全體人員。今年工作期間延長至30日，為加強農曆春節期間安全維護，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸，讓市民安心，快樂過好年。

2023年加強重要節日安全維護工作起跑，大雅分局慰問協勤民防、義警人員。(警方提供)

警方指出，為鼓勵協勤民力士氣，大雅分局義警中隊中隊長張文炎、民防中隊中隊長林育興，亦率同中隊幹部分別於9日、10日晚間至各分駐(派出)所慰問各民防、義警分隊，並致贈春節慰問品予全體民力，以此感謝民防、義警人員過去一年來對社會的無私奉獻。

2023年加強重要節日安全維護工作起跑，大雅分局慰問協勤民防、義警人員。(警方提供)

警方表示，兩中隊並首創「民防／義警子女獎學金」，隊員子女均可報名，提供大學組新台幣5000元、高中組3000元、國中組2000元、國小組1000元獎金，每級學生各取前2名，於慰問會場一同頒發獎狀、獎金予受獎學生，期能鼓勵民防、義警子女積極向學，深受各分隊民力讚賞。

大雅分局長賈立民說，協勤民力在工作之餘犧牲休息時間協助警方維護社區治安、交通，且協勤時段大部分多在夜間，更為無給職，對協勤民力的犧牲、奉獻精神，表達由衷敬意。期許在本工作期間，繼續秉持「警民一體」的理念，通力合作，共同達成3大工作主軸。

賈立民並提醒所有民力人員，於協勤時也別忘了自身安全及注意身體保健。最後也特別感謝民防夥伴全力協助警察維護春節期間治安維護、交通疏導工作，期為本轄建構一個「平安、祥和、快樂」的春節假期。