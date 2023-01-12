王仁甫（左起）、孫協志、許孟哲、蔡昌憲、蕭景鴻、葛丞。（中視提供）

王仁甫（左起）、峮峮、孫協志、蔡黃汝、許孟哲、蕭景鴻、蔡昌憲、安心亞、葛丞、米可白到《飢餓遊戲》玩遊戲闖關。（中視提供）

安心亞、蕭景鴻、蔡昌憲、米可白、葛丞為新戲《牛車來去》上中視《飢餓遊戲》宣傳，製作單位配合戲劇推出「誰是偷牛賊」企劃，由安心亞、米可白擔任隊長，第一關遊戲「牛來牛去」，男隊員全都穿上乳牛裝，要背著女隊員爬行，孫協志也不忘要男藝人們好好注意自己的腰，當安心亞跨坐王仁甫腰時，王竟假裝被重壓而趴倒在地，氣得安心亞說：「怎麼可能，騙人。」一旁的孫協志不禁懷疑：「到底是牛該檢討，還是安心亞該檢討。」

而關卡「牛星錘躲躲樂」是本集亮點，藝人需矇著眼，憑感覺躲過在上方擺盪的球，讓眾藝人相當畏懼，深怕被「牛星錘」打到。主謀藉此惡整藝人，完全沒有擺盪球，讓矇著眼的藝人不斷蹲下站起，畫面爆笑，得知真相後許孟哲發聲感嘆：「我們節目已經不是在取悅觀眾，是在取悅主謀本人。」

當集藝人到極限體能訓練場，挑戰「爬高高比賽」，兩隊藝人必須衝刺跑上「聳立之牆」，當28歲的葛丞對上45歲的孫協志，王仁甫竟脫口：「協志生的出你耶。」但孫協志先斬釘截鐵地說：「28生不出啦。」接著把2人的年紀相減，發現等於「17」才默默吐出「竟然可以」，讓眾人格外期待兩人的體力對決。