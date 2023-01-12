國策顧問黃越綏感嘆表示，真的不太理解高嘉瑜和王世堅在演哪齣。（資料照,盧禕祺攝）

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅近日炮口頻向內，引發民進黨部分人士不滿，紛紛喊話要求「開鍘」兩人。國策顧問黃越綏提及，她曾認為高嘉瑜和王世堅是清流，且問政的態度一向良好，因此長期支持他們，包括站台與拉票，「可惜最近我懵了，真的不太理解他倆到底在演哪齣？而且似乎已經沒有了底線」。

黃越綏今(12)日在臉書指出，昨晚有位民進黨老黨員同時也是她粉絲，竟用痛哭流涕的方式透過友人，拜託她不要再繼續支持高嘉瑜、王世堅，「雖然我不是民進黨員，但的確是善待過王、高兩人，不論他們輪番選議員或立委的時候，我均長期支持他們，包括站台與拉票」。黃越綏說他們各別遇到感情及家庭風暴的低潮時，她依舊相挺並給予鼓勵。

黃越綏表示，她與高、王兩人並沒有太多的私交，甚至沒吃過一個便當或慶功宴，更遑論有麻煩他們服務的地方。支持他們的理由純粹是認為他們都算是清流，而且問政的態度也一向良好，所以當他們敢公然挑戰政黨的權威而諍言時，她認為此乃民主社會的常態，也是公義之舉，因此也就不予於負評。

「可惜最近我懵了，真的不太理解他倆到底在演哪齣？而且似乎已經沒有了底線」。黃越綏認為，不論是為了黨好，或是為討好中間選民的民調，還是想利用媒體曝光蹭流量等各種不同的動機下，都不應該怠慢到不求證之下，竟用錯誤的資料，不斷的抹黑及人身攻擊自己的同志們，憾矣！黃越綏感嘆表示，難怪支持者會憤慨，有如此的同志何須敵人？

黃越綏認為，當他們真的自認為已大尾到可以不甩民進黨支持者的觀感時，他們的未來或許將迷惘在面臨黨內同志的邊緣化以及綠營支持者的狠心放生，要不然就是榮獲中間選民的肯定以及藍白政黨的憐憫。