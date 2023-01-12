台北市政府印製20萬份「兔來萬安」春聯提供市民索取，但因上頭題字「萬安」兩字挨批，北市府解釋稱祝賀大家「萬事平安」。民進黨議員王世堅今酸回，「那也可以說，兔年來了，天天都萬安警報嗎？」天啊，讓人民想起萬安警報，大家不是徒增緊張困擾而已嗎？

王世堅認為，如果是蔣萬安個人的競選小物，個人經費下去印製，愛怎麼印都沒關係，但這是公帑，民政局依每年往例，台北市長要發的春聯，希望不要個人偶像包裝含在裡面。

王世堅批評，蔣萬安頗有曾祖父之風，曾祖父也很喜歡把自己的名字用在各縣市主要道路、各大公園題詞「大中至正」，還有騎馬銅像；建議蔣萬安若認為要以個人名號做偶像式崇拜，那市府1樓的大廳可以樹立一個萬安銅像，就誠如蔣萬安講的，「兔年來了，萬事平安」，那就平安個徹底，乾脆立一個銅像，比照蔣萬安的曾祖父，未嘗不可。

王世堅重申，如果是個人競選小物，自己出的經費要怎麼印都沒關係，但是這是民政局依往例，都會印上萬份春聯供市民索取，歷年來很少有市長直接用自己名字偶像化做法，印到春聯上，在他記憶所及，只有蔣萬安的曾祖父經常這麼做，而且到處都有提名落款，甚至有雕像銅像，還有騎馬的英姿。

至於會送蔣萬安什麼四字春聯？王世堅說，自己很冷靜觀察蔣萬安上任以來這幾個月，因為每一位民選的市長，最重要就是上任3個月在做什麼，有沒有好好把握這3個月，一開始這3個月會決定未來4年施政作為成績與走向，他一定會送蔣萬安禮物，在蔣萬安來議會，他質詢的時候，會送他意義深遠、一語道破的禮物。

對於蔣萬安上任至今的表現，王世堅認為，蔣萬安還沉靜在勝選的喜悅中，現在都是地方拜年活動式的走訪行程、順道拜票。他喊話所有這樣的活動適可而止，不然一直拜票、謝票，難道謝票要謝到4年任期都完成，以謝票、拜票為第一要務，怎麼可能把市長工作做好。