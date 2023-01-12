國家住都中心今(12)日在臺北市南港區舉辦「南港玉成公辦都更案」動土祈福典禮。對於平均地權條例是否會溯及既往，內政部代理部長、國家住都中心代理董事長花敬群說，一定尊重法律程序，所以不會溯及既往！法案上路前的購屋行為，無論是預售屋或私法人購屋，未來仍能轉售，上路前還會有日出條款作為配套。他也強調，一旦上路後，炒房經查屬實後，將嚴格執行，重罰不貸。

至於建商反彈平均地權條例過關，並抨擊將影響「都更、危老」的進行，內政部代理部長、國家住都中心代理董事長花敬群說，相關細將會盡快在半年內完成，都更、為老重建都是自住需求，相信沒影響的問題。

國家住都中心「南港區玉成段四小段303地號等6筆土地都市更新案」(後稱南港玉成案)在111年6月向臺北市政府申請都更事權計畫報核，目前已於去年（111年）12月19日通過臺北市政府都市更新審議，全案預計於116年完工。

南港玉成公辦都更案將興建地上11層，地下3層，約150戶的社會住宅；以及地上14層，地下3層的都更住宅，低樓層提供托嬰設施及農產品商店等以服務鄰里社區。

國家住都中心花敬群代理董事長指出，中心成立以來已完成8案公辦都更案簽約，在最優秀團隊參與下，也育成了南港玉成公辦都更案，希望透過專業的參與，讓民眾住在值得驕傲的房子裡，享受優質的生活環境。