退休中校鄭智文，遭大陸情報人員收買，簽下「北平模式」不抵抗協議書，還幫對方吸收軍人發展組織，2021年他獲判緩刑3年定讞，退輔會要他繳還月退休俸等309萬6988元、退撫基金會要他繳回溢領的新制退除給245萬1386元，他不服提告，台北高等行政法院駁回，可上訴。

鄭智文的父親是工黨中央黨部主席鄭昭明，他在2013年7月2日以軍備局中校身分退役，後來擔任工黨主席辦公室主任及兩岸關係發展促進會理事長等職務，2019年調查局國安站發現鄭姓父子的共諜犯行，移送檢方偵辦，2人遭起訴。

2021年9月9日，最高法院駁回上訴，鄭昭明、鄭智文父子因個人私利，協助大陸官員吸收我現役軍人而發展組織，嚴重影響國安及破壞部隊紀律，考量他們坦承犯行，依違反國安法分別判10月及1年，緩刑3年，向公庫支付20萬、30萬元定讞。

判刑定讞後，國防部陸軍司令部重新審定鄭智文的退除給與，並以他在服現役期間觸犯國安法被判決確定，從判決確定之日起，喪失領受退除給與權利，已領之退除給與，應予追繳。

退輔會要鄭智文繳還退伍領受之各項一次性給與及月退休俸合計309萬6988元；退撫基金會要他繳回從2013年7月2日至2021年9月30日期間溢領之新制退除給與合計245萬1386元。鄭不服提提起本件行政訴訟。

鄭說，陸令部撤銷他已依法領取之退除給與，他屬「善意不當得利」，就已不存在之利益免負返還責任，而迄至提起本件行政訴訟時，他所受領之款項均已花用於日常生活所需，僅剩餘1824元，他不須繳回退休俸給，提告請求法院撤銷處分。

台北高等行政法院認為，鄭智文犯國安法刑案經判決確定，喪失領受退除給與權利，已領之退除給與，應予追繳，陸令部及退輔會等認事用法均無違誤，判決駁回鄭的請求，可上訴。