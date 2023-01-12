台灣大哥大今(12)日宣布攜手虎門科技、Rescale，三強聯手推出「工業模擬解決方案」一站式服務，以台灣大哥大與台智雲提供擁有高速運算能力、大量儲存空間及高資安規格的「TWCC臺灣AI雲」，搭配虎門科技銷售Rescale平台上超過1000種已建構好的軟體，客戶不再需要花時間去尋找、整合各種複雜的方案，即刻滿足大量資料運算需求，更可大幅提高運算效率高達近40％，同時確保資料落地能免除資安疑慮，還能享受虎門科技的人力顧問輔導服務與台灣大的技術支援，讓數位轉型之路無往不利。

台灣大哥大企業用戶事業群新創服務發展處副總經理王寶慶表示，企業紛紛投入數位轉型之路，台灣大與合作夥伴台智雲提供的「TWCC臺灣AI雲」再下一城，本次和虎門科技、Rescale合作，結合三方技術實力，共同助力企業上雲，加速數位轉型智慧應用的發展，創造多贏布局。「TWCC臺灣AI雲」不僅提供高效率、導入門檻低、高資安規格的雲端平台與技術，在追求企業永續策略的趨勢下更擁有低碳運算優勢，能協助企業落實減碳效益，實踐永續價值。

台灣大與台智雲提供的「TWCC臺灣AI雲」服務，提供高速運算資源，支援客戶運算大規模且複雜的專案，加速各種產業智慧應用的模型訓練、場域驗證，背後更有經驗豐富的團隊，提供機房代管、通訊網路及混合雲設計規劃，協助客戶快速部署雲端運用，資料上雲運算時，可依據專案預算進行彈性配置，精準掌握並分析進度。

同時，「TWCC臺灣AI雲」更具備低碳運算優勢，使用 「TWCC臺灣AI雲」與企業自建同規模的主機設備相比節能 48％，每年省下的電高達 4.5 萬度，減少 22.5 公噸碳排放，相當於停開1.3萬輛燃油休旅車一天。由於機房落地台灣，加上擁有ISO 27017 雲端服務資訊安全及 ISO 27018 個人隱私資料保護兩項認證肯定，資料不會有流到海外的疑慮。

虎門科技工程事業群總經理廖偉志表示，虎門科技在工程分析軟體(CAE)應用上有30年的經驗，結合本地廠商台灣大哥大與雲端高效能運算供應商Rescale，提供完整的雲端計算解決方案。讓小企業也可以具有大型企業的算力資源，同時協助用戶更快速進入雲端，提升CAE投資的效益。

Rescale 產品長徐奕暉表示，Rescale提供雲端高效能運算，可協助工程師創新研發，同時幫助IT團隊資安管理，Rescale已協助全球多個頂尖客戶數位轉型，其中包含國際航太產業前七名、汽車產業七名龍頭客戶，本次進駐台灣市場顯示著全球製造業在台灣使用雲端高效能運算的研發創新運動已開始活躍起來，很高興能與台灣大哥大和虎門科技合作，推動台灣工業科學產業創新。