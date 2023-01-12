凱基期貨在期貨交易市占比率達到第一名，新春期間期貨交易不打烊，為回饋投資人更推出「海期下單享好禮 新春大放送」活動，完成任務即有機會獲得iPhone14 Pro Max 512G等多項好禮。

凱基期貨「海期下單享好禮 新春大放送」活動打出雙重好禮，即日起至2月28日交易所有海外期貨及選擇權商品就有機會參加，第一重活動優惠為「新戶滿額獎」，活動前半年未在凱基期貨交易外期的客戶，於活動期間交易國外期貨達1口以上，即可獲得100元電子禮券，達到200口以上，再送5,000元電子禮券；第二重活動優惠為「鴻兔大展好禮抽」，活動期間實動之客戶即可獲得一個iPhone14 Pro Max 512G 抽獎機會，交易每滿十口加送一個抽獎機會，活動期間每月抽出一名，交易越多抽獎機會越多，春節期間（1月18日至1月27日）活動再加碼，期間交易達5天送500元禮券、達8天送1,000元禮券。

凱基期貨同時提供專業講座、清楚明瞭的自媒體影音以及深度研究報告，三管齊下幫助投資人迎向富足人生。

在講座方面，凱基期貨從2022年底至2023年初，陸續舉辦美元指數及黃金投資講座，包括升息進程下對於美元的影響、避險資金去留與烏俄戰爭擴及等方面，而今年2月初天氣回暖預期能源價格回落，也將針對歐元區投資舉辦講座，讓投資人一覽動盪的格局。

凱基期貨近期推出創新談論性質的自媒體影音，在凱基官方Youtube頻道「凱基證券樂活投資人」供投資人自行觀看，以白話方式向投資人解讀熱門商品、分析總體經濟及補充基礎知識，最後搭配專業研究專題報告，各項高含金量的服務匯集，幫助投資人理財最大效益化。各項活動、講座資訊及專題報告資訊，可逕詢凱基期貨官網活動頁面：https://www.kgif.com.tw/zh-tw/2023-spring-festival。