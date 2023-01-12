雲林縣2021年國際偶戲節的主視覺設計及宣傳片，去年獲2022年金點設計獎章，最近再榮獲16屆IDA（國際設計大獎）銀獎與青銅獎的肯定。文觀處長陳璧君表示，2020年至2022年國際偶戲節借重設計師顏伯駿的長才，確實吸引了年輕族群、設計族群關注雲林的偶戲節。

陳璧君表示，已舉辦20屆的雲林國際偶戲節是雲林縣的招牌，布袋戲容易給人傳統古老的意象，為讓雲林偶戲節與世界接軌，主視覺是改變的第一步。

縣府文觀處延攬曾任金曲獎視覺統籌的設計師顏伯駿操刀主視覺，自2020年起大膽改造雲林偶戲節的視覺印象，以吸引更多年輕族群的注意。

顏伯駿2020年以「男神時代」為題，重組男神角色為亮點；2021年以「武林天下」為題，呈現現代插畫交集偶戲經典角色；2022年主題「轟動武林」則拆解傳統藝術多種元素，強化傳統藝術無限放大的可能性。

他的2021年「武林天下」主視覺作品，在2022年金點設計獎章評選中從17個國家、近3000件作品脫穎而出，獲得金點設計獎標章並晉級決審；該作品今年又獲IDA第16屆銀獎與青銅獎肯定。

陳璧君表示，雲林縣保有布袋戲重要文化資產，推廣與傳承永續刻不容緩，近年積極開發青年觀眾群、結合新型態新科技、開辦青年金掌獎、提高活動辦理規格，這幾年讓大家看到傳統表演藝術品牌的改變。

她說，未來更將持續透過藝文教育扎根、舉辦國際偶戲節、興建布袋戲傳習中心，讓世界更看見雲林的文化實力。