龍華科大執行「樂生生樂」大學社會責任計畫，展現學以致用的豐碩成果。（校方提供）

為實踐大學社會責任，展現師生學以致用、對地域再造的創意與熱忱，龍華科技大學近幾年與樂生療養院合作「樂生生樂」－場域重現樂生院區風貌文化振興計畫，日前舉辦期末成果展，由校長葛自祥、樂生療養院院長施玲娜檢視雙方合作4年計畫的豐碩成果。

葛自祥表示，學校長期深耕在地、敦親睦鄰，展現對地方文化高度重視及弱勢團體之關懷。樂生院區地處迴龍、新莊、樹林三大城市交會處，記錄了台灣漢生病的發展歷史，更是全球現存漢生病少數的園區之一，並獲文化部選為世界文化遺產潛力點。院區除了擁有深厚的文化蘊涵，亦有豐富自然生態風貌。

葛自祥指出，龍華科大執行「樂生生樂」大學社會責任計畫，透過學務處與人文暨設計學院文化創意與數位媒體設計系、多媒體與遊戲發展科學系、觀光休閒系三系師生協同投入參與，展現出學以致用的豐碩成果。

展出成果涵蓋AR／VR數位科技互動典藏、文化創意再造周邊產品設計、實境遊戲導覽APP、樂生人物採訪、自然植被紀錄，以及長者樂齡關懷服務等主題面向。龍華師生運用技職校院最為擅長的實作技術，由遊戲系師生團隊進行AR／VR擴增與虛擬實境互動製作，重現王字型建築風華樣貌，完整典藏保存並重建樂生風貌，同時透過最新的數位科技互動，讓大眾可以感受到更為視覺化、趣味化的文化體驗。

而文化創意再造周邊產品設計由文創系師生團隊運用樂生院區視覺符號：鬼瓦、十三溝面磚、排椅、拱廊等，並結合老齡照顧設計生活實用小物設計。如：藥罐、十三溝面磚磁鐵收納、鬼瓦擴香石、排椅掛勾等。每一項視覺符號都有其背後故事，期望大眾更為理解樂生院區文化風貌，並且探討實際商用的可能性。

另外，觀休系團隊開發的「尋找樂生熊奶奶彼方記憶」實境遊戲APP，提供更為遊戲化、趣味的導覽體驗。透過遊戲化的闖關模式提升遊程中的樂趣。未來亦可作為周邊中小學進行文化學習場域之輔助教材。

期末成果展也呈現樂生院方人員、住民的訪問，分享歷年來在樂生的點點滴滴與感想，期望將更多的樂生故事傳達大眾。另外師生團隊亦前往院區進行關懷服務，以逗趣的魔術表演、帶動歌唱等活動，陪伴院民一同歡樂，為院區注入活力。

計畫主持人、龍華科大學務長王延年則指出，龍華科大藉由結合鄰近樂生院區資源，組成跨領域、跨院科系的服務團隊，由教師帶領學生參與實作，將所學創意、技術實地運用在促進文化發展與保存。龍華科大未來將持續緊密合作，運用最新數位與互動科技，典藏更多原有樂生風貌，也藉由科技及智慧結合，共同向外界展示樂生療養院獨特醫療價值和歷史意義，真正實踐USR社會責任精神。