大陸湖南省衡陽市一名3歲男童突然出現反覆發燒、嘔吐、走路會痛等症狀，就醫確診兒童癌症之王「神經母細胞瘤」，所需的醫療費用要20萬人民幣（約新台幣90萬），看到男童難受的樣子，加上龐大的醫療費用，讓男童父母瞬間崩潰。

綜合陸媒報導，3歲男童和父母及5歲姊姊住在農村，男童去年4月突然反覆發燒、嘔吐，就醫檢查被診斷出罹患兒童癌症之王「神經母細胞瘤」；醫師表示，要趕快做造血幹細胞移植，不然會有生命危險。

但男童在第一個療程就出現強烈反應，如噁心嘔吐、發燒不退、全身皮膚變黑、雙腿浮腫、掉髮等，甚至連走路都有困難。後續男童又做7次化療、25次放射性治療和造血肝細胞移植，看男童受病痛折磨，讓男童父母難受地說，「不知道這種煎熬要持續多久」。

男童的父母表示，這些年靠做水電的收入僅有8萬人民幣（約新台幣36萬），加上為了陪男童治療，已有好長一段時間沒工作，根本無法負擔20萬人民幣（約新台幣90萬）的醫療費。但他們仍不放棄希望，打電話向親朋好友借錢，同時也在網路公益平台發文請求協助，不少網友看了紛紛伸出援手捐錢，希望能幫助他們度過難關。