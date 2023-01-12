芬蘭鋼琴家波赫約寧不僅舉辦獨奏會，也參與管弦樂及室內樂演出，他長期和林肯中心室內樂協會，他在2019年發表以AI技術作為基礎的 iOS app「MyPianist」，此 app 幫助音樂家們能在世界各地，無時無刻享有鋼琴伴奏的服務。（國家交響樂團提供）

英國指揮家斯特凡．艾斯伯瑞（Stefan Asbury）來台，攜手國家交響樂團與法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatković）、鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen），一晚演出夏布里耶的小廣板、狄卡的田園之歌，以及拉赫曼尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲等多首經典曲。

艾斯伯瑞曾被《萊比錫人民日報》（Leipziger Volkszeitung）評為「指揮帶有審慎的個性與領導力」。2022／23樂季，艾斯伯瑞將與印第安納坡里斯交響樂團、塔爾薩交響樂團以及NSO合作演出。

他不只是一位指揮家，更是錄音藝術家。曾錄製喬納森．哈維（Jonathan Harvey）作品，並因此獲法國音樂權威雜誌《音樂的世界》（Monde de la Musique）「樂評嚴選獎」（CHOC）。他與科隆西德廣播交響樂團合作錄製熱拉爾．格里塞（Gerard Grisey）的作品《聲響空間》則獲得「德國唱片評論獎」。

這次他與法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克合作的兩首曲目，分別是夏布里耶的小廣板以及狄卡的田園之歌。夏布里耶的小廣板創作於1875年，不論管弦樂原版或鋼琴縮減版，都是法國號演奏家經常演出的重要作品；狄卡的田園之歌是一首多聲部的單樂章作品，原先為管弦樂伴奏，狄卡於1906年再度出版鋼琴伴奏版本。

弗拉柯維克出生於克羅埃西亞。他於1983年獲得德國慕尼黑國際音樂大賽首獎，在當時此大賽已有14年不曾頒發給法國號演奏者。獲獎後，弗拉柯維克便以獨奏家之姿躍升國際舞臺，並受到全歐洲許多音樂節邀約，包括薩爾茲堡音樂節、維也納音樂節、愛丁堡音樂節與杜布羅夫尼克音樂節等，不僅有歐洲的邀請，也有來自南、北美洲、澳洲、以色列、韓國等地的邀約。

波赫約寧將演出拉赫瑪尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲。第一號鋼琴協奏曲為拉赫瑪尼諾夫在學時的作品。第一樂章於1892年3月17日莫斯科音樂院首演，由瓦沙里．薩佛諾夫（Vasily Safonov）指揮，拉赫瑪尼諾夫親自擔任鋼琴獨奏。首演結果並不如預期，因此在1917年拉赫瑪尼諾夫再度提筆修正出版第二版。鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）於 1989 年進入西貝流士音樂學院 (Sibelius Academy)學習鋼琴，2008年獲得碩士學位，隨後在各大國際比賽獲獎無數，並被認為是近年來最令人期待的鋼琴家。

波赫約寧不僅舉辦獨奏會，也參與管弦樂及室內樂演出，他長期和林肯中心室內樂協會，他在2019年發表以AI技術作為基礎的 iOS app「MyPianist」，此 app 幫助音樂家們能在世界各地，無時無刻享有鋼琴伴奏的服務。演出將在今（12日）晚於台北國家音樂廳登場。