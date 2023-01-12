晶圓代工龍頭台積電（2330）12日召開法人說明會，第四季合併營收6,255.32億元，歸屬母公司稅後純益2,959.04億元，同步創下歷史新高，每股純益11.41元優於預期，單季獲利賺逾一個股本。累計2022年合併營收達2兆2,638.91億元，歸屬母公司稅後純益首突破兆元大關達1兆165.30億元，每股淨利39.20元，年度獲利賺近4個股本。

台積電累計2022年稅後純益約1兆165.30億元，換算去年平均每天可賺近28億元。

台積電去年第四季合併營收季增2.0％達6,255.32億元，較前年同期成長42.8％，平均毛利率季增1.8個百分點達62.2％，與前年同期相較大幅提升9.5個百分點，營業利益率季增1.4個百分點達52.0％，與前年同期相較提升10.3個百分點，歸屬母公司稅後純益季增5.4％達2,959.04億元，與前年同期相較成長78.0％，每股純益11.41元。台積電第四季合併營收及稅後淨利同步創下歷史新高。

台積電預期第四季合併營收介於199～207億美元之間，在新台幣兌美元匯率31.5元假設下，約折合新台幣6,268.5～6,520.5億元，較第三季成長2.2～6.3％，平均毛利率介於59.5～61.5％之間，營業利益率介於49～51％之間。以台積電第四季實際財報數字來看，合併營收雖略低於預期，但毛利率及營業利益率均超標。

台積電2022年合併營收2兆2,638.91元，較前年成長42.6％，平均毛利率年增8.0個百分點達59.6％，營業利益率年增8.6個百分點達49.5％，歸屬母公司稅後純益1兆165.30億元，與前年相較成長70.4％，每股純益39.20元，全年獲利賺近4個股本。