樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，靠著甜美臉蛋和E級魔鬼身材，迅速升格成為新一代啦啦隊女神，IG吸引超過143萬名粉絲追蹤。近期人氣暴漲的她，除了推出2023年性感年曆外，還為即將生產的吳姍儒（Sandy）接下《小明星大跟班》代班主持人的工作，工作行程滿檔，但林襄仍持續透過社群媒體與粉絲互動。近日她除了跟風玩起了偉晉「我立刻爆炸」的迷因，還在限時動態上PO出隱藏版辣照，讓網友再度噴鼻血。

林襄在昨（11）日晚間於個人IG上PO文，表示「我立刻爆炸！我立刻要嘶吼！我立刻要叫！我立刻要拿手機出來拍！我把事情弄大」，但一旁附上的影片中，卻是她穿著一件金色細肩帶的深v禮服，對著鏡頭露出甜美笑容，而鏡頭由上往下的拍攝角度，讓深邃事業線一覽無遺。網友看到後紛紛表示「我幫你弄大」、「Yo這東西挺real的」、「美到不像樣」、「太可愛了」、「林襄也跟上偉晉迷因熱潮了，哈哈哈哈哈哈好可愛」、「不爽就是要這樣」、「聽說你有份參與主持的節目要在香港播放了」、「在香港火起來」、「哇靠！好美」吸引超過6.5萬人按讚。

另外，林襄還在限時動態上PO出隱藏版辣照，疑似在為即將到來的年節預錄節目做準備，而照片裡只見她穿著一件胸口大挖空的貼身旗袍，大方展現火辣深溝，整體造型就像電玩人物「春麗」一樣俏皮又性感，一旁還寫著「恭喜發財」，同樣讓網友們忍不住暴動。