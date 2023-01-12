台北市交通局長謝銘鴻今在臉書分享該路段改善後照片，直呼「通了」。（摘自謝銘鴻臉書／楊亞璇台北傳真）

台北街頭日前登上美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」，網友貼出照片，只見一群小朋友走在一處標線型人行道上，卻突然出現機車停車格，人行道因而中斷，小朋友被迫走到馬路上，險象環生。台北市交通局長謝銘鴻今在臉書分享該路段改善後照片，直呼「通了」，他透露，未來會優先盤點學校周邊是否有類似狀況，再一一克服。

有網友日前在美國論壇貼出松山區巷弄照片，一群小朋友正走在人行道上，但人行道被截斷，變成機車停車格。網友寫下評論「台灣的城市有個共同的問題，人行道不但少且銜接路型不夠一致」，這也是繼「基隆橋下被汙染的河流」照片後，台灣第2次登上「都市地獄版」。

謝銘鴻說，敦化北路223巷行穿線中斷，經過交工處調查當地汽、機車停車格，找到解決方式，原本中斷的部分，小朋友要切出來車道，有替代機車停車空間後，就可以畫標線型人行道，今天早上已經克服、改善。

謝銘鴻也說，該路段汽車格位可以移到路外停車場，原本汽車格位慢慢調整給機車停，因為一戶大概1.多輛機車，大家利用路邊停車格空間，這是國內普遍現象，找到替代空間就可以做人行道。

謝銘鴻表示，目前機車量很大是事實，因為以前建築物沒有把機車停車空間納入，長期以來機車停放在巷弄、人行道上，坦言北市巷弄不連貫的問題還是會有，而從優先順序上，先從學校開始著手。

謝銘鴻說明，打算跟教育局學校合作，請教育局快速清查哪些學校有類似狀況，清查完後還是要逐一克服，還要與當地里長探討調整，會花比較長的時間找替代地點，周邊若無替代地點的確是蠻困難的，要一段時間才能完全克服。

謝銘鴻指出，畢竟機車量太大，核心問題還是讓建築物容納機車停車空間是最好，否則永遠把路邊當停車的地方，未來新的建物多設停車空間才能夠永久解決，舊的建物就找替代空間解決。