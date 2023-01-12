北市一名劉姓男子，去年11月不慎從高處跌落，導致無法行動，家中經濟重擔落在老母身上，內湖警分局康樂派出所員警陳宗賢、林俊宏、游詠翔，與內湖社會福利服務中心社工日前特別前往劉男住處慰問，並致贈物資幫忙母子安心過年。

警方與社工人員一同前往劉男位於康樂街的租屋處，劉男表示，去年11月中旬他在家中修理燈泡時，不慎從高處跌落，導致下半身無力，無法行動及自理日常生活，期間都由母親照顧，並接下家中經濟重擔，但劉母近期因故無法在家照顧，令劉男生活經濟頓時陷入困頓。派出所員警與社工購買餅乾、泡麵、白米及罐頭等物資前往慰問及關懷，讓劉男感動不已，頻頻表達由衷感謝。

內湖分局表示，春節假期將屆，對於轄內遭逢變故、生活陷困的民眾，警方會發揮「人飢己飢、人溺己溺」精神，迅速與相關單位協助紓困，即時寒冬送暖，讓弱勢家庭感受到社會的溫馨關懷。