德國的生技公司BNT(BioNTech)在周三宣布，已出資5.62億英鎊(約6.8億美元)買下英國的人工智慧(AI)新創公司InstaDeep，加強該公司的研發和藥品製造能力。

此為該疫苗公司至今為止最大的一筆收購案，BNT將預先支付3.62億英鎊，包括現金和部分BNT股分，之後根據InstaDeep的未來表現，再支付最多2億英鎊的獎金。

BNT股價在周三下跌2.6%，為149.6歐元。

BNT創辦人暨執行長Ugur Sahin說，該收購的目的，在於將工作的所有面向導入AI，從目標發現、線索發現，到產品生產和交付。Sahin還提到，公司在上周與英國政府合作開發了個人化的癌症療法，人工智慧在這一方面提供了協助。

據估計，光是在2022年，BNT在疫苗上的收入就高達170億歐元，讓該公司有充足資金，能夠推進新的癌症免疫治療法，以及其它疫苗的研究，AI在此都將扮演一定的角色。

BioNTech表示，已經參與InstaDeep的幾十個聯合專案計畫，包括去年宣佈的，迅速判斷某一新冠病毒新變種是否值得注意的計畫。

聲明還補充說，擁有約240名員工的InstaDeep，將繼續對谷歌和輝達(Nvidia)等其它公司提供人工智慧和機器學習的服務。