晶圓代工龍頭台積電(2330)今（13）日召開線上法說，公布2022年第四季毛利率、營益率續創62.22％、51.96％新高，歸屬母公司稅後淨利2959.04億元，季增5.35％、年增達78.01％，每股盈餘達（EPS）11.41元，連6季改寫新高。

累計台積電2022年自結合併營收2.25兆元、年增達42.61％，營業利益1.12兆元、年增達72.51％，毛利率59.56％、營益率49.53％，優於前年51.63％、40.95％。歸屬母公司稅後淨利1.01兆元、年增達70.4％，每股盈餘39.2元，全數改寫歷史新高。

台積電2022年第四季自結合併營收6255.32億元，季增2.02％、年增達42.75％，連10季改寫新高，但略低於財測預期的2.2～6.4％。若以美元計算，去年第四季營收為199.31億美元，季減1.45％、年增達26.66％，達財測預期的199～207億美元低標。

台積電去年第四季營業利益3250.41億元，季增4.74％、年增達77.84％，歸屬母公司稅後淨利2959.04億元，季增5.35％、年增達78.01％，每股盈餘達11.41元，全數再創新高。毛利率62.22％、營益率51.96％亦雙創新高，優於財測預期的59.5～61.5％、49～51％。

台積電表示，5奈米、7奈米製程出貨分占去年第四季晶圓銷售金額的32％及22％，使整體先進製程營收維持全季晶圓銷售金額的54％。應用方面，以高速運算（HPC）及智慧手機分占42％、38％為主，營收成長則以其他季增達33％最強，但消費性電子季減達23％。