光陽電動車（Ionex ）新年開紅盤！光陽集團董事長柯勝峯也表示：「Ionex 以最符合人性的電車哲學得到許多消費者的支持，在2022年得到了不錯的階段性成績，我們也邀請時尚天母比莉姐成為i-One Air的代言人，希望讓不同年齡層的時尚消費者們，都能更認識Ionex 光陽電動車；Ionex團隊也會持續努力，在2023年全力衝刺、目標2024年奪下冠軍。

Ionex 繼2022年10月中推出多種全新車款後，11月、12月銷量呈現倍數成長，12月單月市佔達18.34％，整年銷量更只以141台差距緊追第二名；此外，在2022年電車市場前三名的Gogoro、AEON宏佳騰、Ionex在2021年及2022年的銷售趨勢中，只有Ionex 光陽電動車呈現正成長，成長幅度更是所有品牌中唯一超過2倍以上。

而「最佳比例」i-One Air更是表現不俗，一舉奪下2022年12月綠牌電動機車單月銷售冠軍，如今Ionex 更趁勝追擊，攜手i-One Air首位代言人比莉姐，由「時尚天母」演繹i-One Air 最輕巧靈活的生活態度，不論任何年齡層的時尚達人都愛不釋手，什麼都不必說，馬上預約賞車！

Ionex 光陽電動車在「全面佈局」新車發表會推出四大車系、六種車款深受消費者喜愛，搭配超過2000座換電站的快速建設進度，也讓Ionex 在2022年11、12月銷售創下前所未有的好成績，市佔率從10月的5.97％、11月11.73％ 到12月的18.34％，一路跳躍式成長，整年銷量更以141台的差距緊咬第二名的宏佳騰，同時以猛烈的成長持續瓜分同業的市佔。

觀察到2022年電車市場前三品牌在這兩年來的市佔走勢，Gogoro自2021年的78.7％下降至2022年的73.9％；宏佳騰自2021年的9.2％下降至7.3％；只有Ionex自2021年的3.1％倍數上升至7.2％，聲勢銳不可擋！時序再來到2023年，開春至今已超過10天，根據銷售資料顯示，Ionex光陽電動車的市佔已來到30.2％ (根據監理站領牌資料，統計至1月10日止)，銷售數字成長曲線陡峭，市佔率有望再創新高。