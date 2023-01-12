三地集團旗下三地開發地產公司（1438）在高雄車站特區推出的「艾美國際城」，12日動土，這個總銷140億元的大樓建案，每坪售價35萬元到44萬元之間，預估2031年完工，三地集團執行長鍾育霖表示，儘管平均地權條例三讀通過，三地集團仍將依照計劃，今年將在南台灣續推5個建案，位於高雄的2棟集團總部和商辦大樓，也將在今年第三季動工，2萬坪的空間，部份將作為集團辦公使用。

基地2,139坪的「艾美國際城」住宅大樓，2022年下半年開賣，目前封盤，12日舉行動土典禮，三地開發董事長鍾育霖指出，該基地在1972年是高雄客運總站完成之後，是多間客運公司駕駛的宿舍，2015年則變成高雄客運、東南客運等班車開往墾丁的發車站。

鍾育霖表示，三地集團2012年入主高雄客運之後，配合高市府的都更危老政策、虫伋高雄火車站特區發展計劃，將這個半世紀的危老建築規劃改建，並在2021年4月通過高市府危老都更審議，提供舒適安全的居住地點，希望在2031年之前，成為高雄火車站特區最醒目的地標。

同時也是三地集團執行長的鍾育霖指出，儘管立法院剛剛三讀通過平均地權條例所謂「打炒房」修正案，但，三地集團持續看好南台灣房市前景，今年預計將再推出5個新案，分別是台南推武聖段的住宅大樓、以及平實營區的地上權大樓案，高雄市則有3個建案，包括文山特區、三民區、林園區等，都將依照原定計劃，推出住宅大樓。

他強調，目前的工資、材料成本居高不下，土地價格也在高檔，「房子實在沒有降價的理由」，以「艾美國際城」為例，興建成本每坪就達20萬元，要降價真的很難。

鍾育霖表示，因應三地集團版圖不斷擴大，團隊規模加大，為了讓員工有更好的工作環境，今年也會陸續動高雄市民族中正路口、以及高雄車站大港段兩棟三地總部大樓的興建，預定今年第三季動工。

上揚國際建築團隊一處總經理孫光吉表示，總銷約140億元的「艾美國際城」，將興建地上31樓、地下6樓集合式住宅，戶數共計643戶，每戶坪數31坪到66坪的2房到4房產品，已實登198戶，每坪售價介於35萬到44萬元之間，目前封盤中，預定農曆年後再度開賣。