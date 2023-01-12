女星陳美鳳在演藝圈打滾40餘年，除了有不少經典代表作品之外，即便已經66歲依舊保持傲人火辣身材，堪稱「台灣最美的歐巴桑」，常在社群網站分享生活日常的她，昨(11日)突然發文公開喜訊，還開心表示「終於可以和你們分享好消息」，立刻引起網友熱議。

陳美鳳發文第一句話就表示「終於可以和你們分享好消息」，但並非是身邊有了護花使者，而是四月將參加「黃金歲月演唱會」台北場，除了感謝製作人送她30多年好酒，也回憶起當年秀場榮景，直呼：「想起當年台灣錢淹腳目的年代~都是回憶」，此外，更不忘提醒粉絲門票明天線上開賣，還加碼放送福利給粉絲「有想聽的歌歡迎先點歌」。

陳美鳳接著曬出和同台歌手合照，只見她身穿黑色V領剪裁上衣，露出雪白香肩和性感鎖骨，肌膚狀態更是好到驚人，接著只見傲人上圍隱約露出半截見客，還擠出一條深遂事業線，讓網友看得血脈賁張，紛紛留言：「鳳姐好美好優雅」、「超級無敵美的，期待鳳鳳的秀場風華」、「太幸福啦，能回來我一定要去看」、「真的可以點歌麽，我想聽鳳鳳唱純情青春夢」。

陳美鳳出席記者會時，談到昔日在秀場遇過最恐怖的事，她表示有次作秀完提早回飯店，竟被一位大哥朋友尾隨，隨後把她推進房間後把門反鎖，試圖上前侵犯她，好在此時服務生來敲門，才及時救了她。