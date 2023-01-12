中央流行疫情指揮中心1月9日起至1月31日調整機構快篩措施，住民將恢復每周2次快篩，工作人員則恢復每周1次快篩。根據統計，過去1周（1月2日至1月8日）住民陽性率從1.2％升至1.3％，不過幅度正在趨緩中，和前一波最高點1.4％相比，處在差不多的範圍，下周將公布2類人員最新篩檢情形。

根據最新規範，1月9日起至31日，機構服務對象每周須定期快篩2次，但身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩。若有症狀時，也應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR，一旦篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。

工作人員方面，則是每周定期快篩至少1次，若出現症狀也須進行快篩，另機構認為有必要時，例如有接觸史、群聚等，亦應提供工作人員公費家用快篩。住民、服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去1周各類機構投藥率都為9成以上，不過住宿式長照機構、精神照護／復健機構投藥率偏低，分別是49％、78％，據了解是部分縣市醫師對於開立口服藥有疑慮，包括覺得住民沒有症狀、擔心交互作用等，已請衛生局輔導，希望下次遇到類似情形能儘速開藥。