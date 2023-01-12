今天上午，俄羅斯海軍艦艇和潛艇大量出動駛離位於黑海東側新羅西斯克（Novorossiysk）的海軍基地，這可能表明俄羅斯正在進行的海軍行動，其中包含幾種可能，這是一場海軍戰備演練，用來確認人員的備戰狀態，其二，可能是巡弋飛彈攻擊任務，最後一種可能則是兩棲登陸作戰，目標可能會是聶斯特河沿岸（Transnistria）。

據《海軍新聞》（NavalNews）12日報導，看到的消息證實了這次出走。這支艦隊組成包括11711型伊凡格林級大型登陸艦：彼得·莫爾古諾夫號（Pyotr Morgunov），這是黑海最大的兩棲登陸艦。

***BREAKING***



A sudden mass exodus of warships and submarines from Novorossiysk today. Very unusual, may be a leading indicator of an operation of some kindhttps://t.co/5S17R6kayH — H I Sutton (@CovertShores) January 11, 2023

它還包括了該基地3艘636.3改進型基洛級潛艇（Kilo class），分析表明，其他軍艦也在出航，港口內只剩下幾艘軍艦和輔助船。這可能是新羅西斯克數個月來最空曠的時候。

最近彼得·莫爾古諾夫號自去年10月8日烏克蘭襲擊克裡米亞刻赤大橋以來，一直擔任從俄羅斯向塞瓦斯托波爾（Sevastopol）運送物資的工作。

雖然俄羅斯已經設法進行了一些維修，但大橋的運量仍然有限。因此，俄羅斯海軍的登陸艦就做為運輸艦進行運補。然而這一次，潛艇的同時出航表明，這可能不僅僅是一次補給任務。

一種解釋可能是，大規模出航可能是一次演習，以測試海軍部隊的準備情況。或者可能是對即將到來的威脅的一種預防措施。剩下的一種解釋是，俄羅斯海軍的正在執行一項作戰行動。上次俄羅斯海軍活動的異常高峰，是在對烏克蘭進行大規模飛彈襲擊之前。

改良型的基洛級潛艇先前用來對烏克蘭發動3M-54「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈攻擊。在烏克蘭無人機襲擊克里米亞的塞瓦斯托波爾後，它們於2022年9月基本從該港口城市出港。

這並不能解釋這一次大規模出港的原因，而他們駛向塞瓦斯托波爾的武裝也不可能以這種方式進行，更重要的是，兩棲艦和潛艇的組合也表明，這不飛彈襲擊。

分析認為，一種解釋是某種形式的兩棲登陸。這可能是針對烏克蘭西南部，以建立通往聶斯特河沿岸的橋樑。這個由俄羅斯支持的未獲承認的國家是摩爾多瓦的一部分，與烏克蘭接壤。人們一直認為，與它合流是俄羅斯更廣泛的戰爭目的之一。

雖然烏克蘭經常受到威脅，但俄羅斯的登陸行動從未出現。同時，俄羅斯的海軍步兵（Naval Infantry）目前部署在內陸地區，他們已經消耗了很多，擴大海軍步兵的計劃將需要數個月或好幾年的時間才能完成。儘管這樣，我們不能排除某種形式的兩棲行動。烏克蘭的分析家和指揮官們無疑將密切關注這一髮展。