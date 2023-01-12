金管會今日舉行新春記者會，金管會主委黃天牧引用《木蘭詩》的「雄兔腳撲朔、雌兔眼迷離」來形容今年的國際政治金融情勢。

黃天牧表示，撲朔迷離可以形容今年的國際政治金融情勢，面對各種已知與未知的試煉，期許金管會明心見性、冷靜沉著、秉持金融監理的核心目標，落實以風險為導向的監理原則，同時掌握金融市場脈動，充分與各界溝通。

也期許金融機構在誠信的核心價值下，持續風險管理、內部控制及公司治理等方面，強化對各項挑戰或者突發事件的抗壓性及應變力，進而扮演領頭羊角色，帶動淨零轉型及可持續性增長，並且重視高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群，及年輕朋友的需求，促進社會安定的中堅力量。

黃天牧表示，西方有諺語「每朵烏雲都鑲著銀邊」，意即黑暗中有一線光明，2022年是不平靜一年，但是經歷過的衝擊與考驗也讓我們成長，共同從「失」中淬煉出「得」，無論金融機構或金融市場，都能「行到水窮處，坐看雲起時」攜手成就另一片好風景。