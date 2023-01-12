紙風車劇團在疫情間遇上倉庫大火、疫情衝擊，雖然挑戰一直很多，但團隊從未停下腳步，除了原有的巡演計畫，也不忘打磨新作，精緻大戲《哪吒鬧龍宮》也將本周末五、六兩日於兩廳院藝文廣場演出。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團在疫情間遇上倉庫大火、疫情衝擊，雖然挑戰一直很多，但團隊從未停下腳步，除了原有的巡演計畫，也不忘打磨新作，精緻大戲《哪吒鬧龍宮》也將本周末五、六兩日於兩廳院藝文廣場演出，是給孩子們的新年禮物。

紙風車文教基金會董事長李遠表示，每次紙風車到兩廳院藝文廣場演出，都是一個宣告，「紙風車走了30年，即使遇火災、疫情，也不會因為孩子放棄。這次台北場演出緊急也加演周五場次，共兩場，希望讓家長孩子能多一天看演出的機會，也歡迎考完試的小朋友都可以來觀賞。」

紙風車劇團2022年因疫情被取消近60場演出，疫情解封後，除了紙風車基金會「368鄉鎮市區兒童藝術工程」、「反毒戲劇工程」等公益項目外，並積極與各縣市政府、企業、公益單位合作，參與各地藝術節、活動推廣演出，年度總計演出217場，累積近44萬位觀眾熱情參與。

2022年3月，紙風車30周年的年度製作《哪吒鬧龍宮》於台灣戲曲中心首演，兩周內票房全滿並加演，演出將傳統布袋戲結合現代戲劇及電腦動畫科技的創意獲得廣大的好評與迴響。

在民間信仰中，哪吒三太子是守護孩子的「囝仔仙」，守護孩子平安快樂的長大。紙風車劇團這些年來也像哪吒「腳踩風火輪」般轉動，長途跋涉到台灣的各個角落演戲給孩子看，即使過程中遭遇困難、紛爭，但相信只要心中存有良善、寬容與同理心，困境才能一一面對與解決。《哪吒鬧龍宮》在兩廳院的戶外演出，為免費觀賞，自由入座。