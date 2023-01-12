行政院會12日通過內政部所提的《入出國及移民法》部分條文修正草案，此次調整幅度頗大，共計修正52條，主要鬆綁停居留規定，增加優質人才來台及留台誘因，並加重罰則及增訂處罰態樣，以強化查緝非法外來人口執法力道，一方面營造更優質友善的攬才及居留環境，另一方面也兼顧維護國家安全。

為防杜外國人逾期滯台，草案修正提高逾期者罰鍰，從原本2000元至1萬，加重為3萬至15萬，並延長禁止其入國期間，從原本最多3年，提高至10年。另為遏止外來人口從事違法活動，如有容留或藏匿逾期者，可處6萬至30萬罰鍰；媒介外國人從事不符合停(居)留原因活動者，可處20萬至100萬罰鍰。

此外，為強化國境安全管理，如有使外國人或無戶籍國民非法入國，處1年以上7年以下有期徒刑或100萬以下罰金；受禁止出國處分而持偽、變造或冒用護照或旅行證件出國查驗者，處3年以下有期徒刑或9萬以下罰金，以嚇阻不法。

為維護婚姻移民的家庭團聚權及兒少利益，草案增訂外籍配偶喪偶未再婚，或曾為合法居留的外籍配偶，對我國未成年子女有撫育事實或會面交往的情形，持停留簽證入國後可申請居留的規定；另考量現行規定，判決離婚且取得未成年親生子女監護權，才能繼續居留。為保障受家暴的外籍配偶居留權益，修正放寬因家暴離婚且未再婚，不廢止居留許可。

為吸引外籍優秀人才來台及留台，草案新增納入對我國有特殊貢獻、高級專業人才、於各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，得隨同申請永久居留。

另為簡化外國人申辦居留流程，對於學術研究機構顧問、大學講座或外國專業人才延攬及僱用法所定的白領專業人才，持免簽或停留簽證入國後，修正放寬得免向外交部改辦居留簽證，直接向移民署申請外僑居留證，其配偶與子女亦同。

最後，草案為便利來台的外國人有充足時間尋找住所及熟悉環境，放寬外國人取得居留許可者，入國後申請外僑居留證的期限，由15日延長至30日；此外，為延攬海外僑民返國，放寬無戶籍國民持我國護照入國得免申請入國許可、合法連續停留5年以上(現行為7年以上)，且每年居住183日以上者，得申請居留。另對於國人海外出生的子女持我國護照入國，取消申請定居的年齡限制。