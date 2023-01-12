大S（徐熙媛）與汪小菲去年因贍養費爭議鬧得沸沸揚揚，而這把火也燒到小S（徐熙娣）一家身上，老公許雅鈞更被頻頻爆出疑似在上海找姑娘，接著流出一段疑似他在酒吧的「極樂片」，對此，小S與許雅鈞未做出任何回應，而近日小S卻在節目上突然失控怒吼，讓網友認為就是在說汪小菲。

節目《小姐不熙娣》昨（11）日播出的主題為「別再逼我了！人妻壓力釋放擂台開張啦！」助理主持人派翠克先是詢問小S「妳最近有需要去打個兩拳嗎？」沒想到小S立刻毫不猶豫地走向一旁製作單位準備的充氣木樁，惡狠狠地盯著木樁大吼「不要再亂編我們家的故事了！！」接著就朝它用力揮拳。

不過，這似乎還無法讓她消氣，於是再對著狠踹兩腳大喊「我過得很好！！」引來現場來賓拍手叫好，然而，節目播出後，許多網友留言大讚她「打得好！打死那些小人」、「哈哈哈S真的太可愛了！好喜歡S！」、「超氣的姊好可愛」但也有網友猜測她是否在為之前的風波發洩「這是在發洩情緒嗎」、「這是在回應汪小菲嗎」。

事實上，小S與許雅鈞結婚多年育有三女，但自從大S與汪小菲開戰之後，汪小菲聲稱許雅鈞與多名女子來往，接著大陸女星也爆出疑似許雅鈞在酒吧玩樂的影片，讓小S不斷處於風口浪尖上。

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