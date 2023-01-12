桃園去年包租代管媒合件數達5483件，績效全國第一，住宅發展處更貼心幫助弱勢戶轉軌到更適切的方案，像是助單親媽媽用更便宜的價格從2房轉到3房，或是力促房東加入包租代管取得修繕補助，為罹癌家庭提升居住品質，讓弱勢戶倍感溫暖。

桃園賴先生去年罹患口腔癌，住宅發展處得知賴家生活遭逢重大變故，登門解說力促房東轉軌加入包租代管，取得萬元修繕補助，提升居住品質，讓賴先生倍感溫暖。（住宅處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市租金補貼協助弱勢民眾租屋邁入第15個年頭，去年度改由中央統一受理，桃園市政府除了體恤民眾免於奔波往返受理機關申請補貼，也率先提出舊戶資料代入自動受理申請服務，更極力向中央爭取協助審查，以加速程序。

賴先生去年確診口腔癌，妻子一肩扛起一家四口經濟重擔，在疫情期間透過桃園市府租金補貼的便民服務，免於疫情爆發期間舟車勞頓，住宅處除協助迅速完成申請程序，並順利領取租金補貼，得知賴家生活遭逢重大變故，更派員登門解說，說服房東加入包租代管，取得萬元修繕補助，順利提升賴家的租屋處居住品質。

另有單親媽媽，透過包租代管業者加入包租代管，用比以前2房更便宜的價格租到3房的房子，更在業者大力協助下，轉軌向營建署申請300億元租金補貼，領取高達1萬元的租金補貼，改善居住環境、提高生活品質。

住宅處不諱言，住宅補貼方案多元，民眾不一定知悉哪個最適宜自己，經由包租代管業者專人服務，分析各種住宅補貼政策的利弊，可選擇對自己最有利的補貼政策，同時房東不用額外花心思在房子上，能放心委託給包租代管業者，安心收租。

住宅處說，參加桃園市社會住宅包租代管計畫，不用付任何仲介費及服務費，業者免費幫忙媒合及協助後續管理，房東加入可享有每月每屋租金1.5萬元的所得稅免稅額度，地價稅、房屋稅最低可比照自用住家稅率，還可補助每年每屋1萬元的修繕費、3500元的保險費。弱勢房客可享最高7200元的包租代管差額租金補助，或者透過包租代管業者協助向營建署申請300億元租金補貼。