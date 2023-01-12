立法院副院長蔡其昌今年邀請國內名書法家王振邦老師題字揮毫，以「金兔迎福」簡隸書體，祝福鄉親們福氣滿盈、事事圓滿、闔府安康。蔡其昌指出，他今年印製12萬個主題「玉兔迎春」的1元小紅包，新春期間將至各廟宇發放給民眾增添過年佳節喜氣氛圍，歡迎喜歡的民眾至各區服務處索取。

蔡其昌表示，他自2013年起每年皆會製作春聯及新春幸福小紅包，前兩年因疫情影響，為落實防疫措施，取消到各地發放小紅包的行程；今年疫情趨緩諸多防疫措施放寬，大家也開始迎接防疫新生活，將恢復過往走春行程。

蔡其昌指出，今年除夕夜晚間11時整，將在清水區開基福德祠首發，初一、初二也將到台中多家廟宇發送，將會在FB、IG及[email protected]上同步公布時間與地點，各服務處也都有準備春聯及小紅包，歡迎民眾前往索取，祝福鄉親新春恭喜、金兔迎福。

蔡其昌服務處說，副院長新春幸福小紅包，從2013年起未曾間斷過，自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」、2019年「壹豬幸福」、2020年「幸福鼠壹您」、2021年的「鴻福犇來」改版由平面變立體，2022年融入台灣棒球的元素「虎運一級棒」。

2023年的主題則為「玉兔迎春」，象徵迎來後疫情時代的新生活，台灣與世界重啟交流，期望未來各行各業可以兔飛猛進、鴻兔大展；其中雙兔子的兒童樂園，是慶祝戶外不用戴口罩、生活正常的歡樂景象，盼帶給大家滿滿的幸福感。