今年春節有10天連續假期，許多民眾開始安排出遊行程，勞動部勞動力發展署中彰投分署特別推薦彰化、南投地區，多元就業開發單位發展的私房祕境景點，其中包括彰化田中北路社區的打卡景點「小田稻棧」、彰化縣海洋食研生產合作社推廣的潮間帶活動與南投賽德克部落文化的體驗之旅，邀民眾親近大自然與文化之美。

「彰化縣田中鎮北路社區發展協會」結合當地居民，重新翻修荒廢多年的廢棄老宅豬圈、打造「小田稻棧」。(中彰投分署提供)

位於彰化田中的北路社區曾是田中馬起跑點，「彰化縣田中鎮北路社區發展協會」結合當地居民，重新翻修荒廢多年的廢棄老宅豬圈、打造「小田稻棧」，成為當地必訪的打卡景點，遊客可在古厝紅磚牆下悠閒喝咖啡、欣賞藝術裝置，還能手工DIY製做專屬個人的馬賽克杯墊。

緊鄰海邊的彰化芳苑擁有廣闊潮間帶，盛產牡蠣、蛤蜊及黃金蜆，更是鳥類、蟹類和魚貝類的天堂「彰化縣海洋食研生產合作社」運用資訊系統及新科技經營農漁業，提高農漁民所得並吸引年輕人返鄉，也投入西海岸生態導覽解說，設計一日漁夫的體驗活動。

南投仁愛鄉除擁有廬山天然資源，賽德克部落更具有豐富人文歷史，「仁愛鄉廬山社區發展協會」透過發展部落觀光，盼讓更多人認識原民部落的傳統文化推出原住民傳統服飾、大會舞及賽德克傳統技藝的體驗活動，民眾也可來此探索波瓦倫部落精英野溪溫泉、品味原住民風味餐。

中彰投分署長劉秀貞表示，多元就業開發方案輔導許多民間團體發展在地產業，創造在地工作機會、幫助弱勢族群就業；今年春節邀民眾帶全家到中台灣旅遊，藉由小旅行的導覽及體驗，感受政府與民間團體公私協力共同用心經營的成果。