富邦金（2882）2023年聯合徵才起跑，金控暨各子公司今年度預計招募6,500人，職缺需求包含海內外業務發展、資訊科技、數據分析、資訊安全、客戶服務與風險管理等；另將擇優錄取50~60位儲備幹部（MA）。富邦MA計畫自即日起至3月底開放履歷收件，開放招募達24個組別，包括永續發展、數據分析、資訊科技、數位創新與行銷、經營管理、法人金融、風險管理、投資研究、金融商品等多元領域。

富邦金MA計畫持續儲備ESG永續發展、經營管理、數據分析等領域人才，今年更新增資訊科技組，邀請對於創新技術研究與敏捷式專案管理感興趣的科技菁英踴躍應徵。在子公司部分，富邦證券因應版圖持續擴張，MA招募組別增加為七組，擴大招募客群經營組、數位平台組、高頻業務組、法人業務組等多元職務組別，邀請不限科系背景，嚮往證券交易產業、多元輪調歷練學習，且具備數據分析、數位行銷企劃、業務推展等經歷的年輕新血積極投遞履歷；富邦人壽MA招募今年聚焦兩組，國際財務組歡迎具國際大型會計師事務所工作經驗者轉職挑戰，保險科技組則期待具有資料分析與數據建模經歷者來一展長才；向來熱門的台北富邦銀行MA職缺，今年亦推出六個徵才組別，包含：法人客群組、金融市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、永續發展組等。

今年富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽與富邦證券等各公司持續推出實習計畫，招募領域包含：法人客群、金融市場、金融商品、數位行銷、精算風控、資訊資安等，實習生將可以善用暑期或在學期間實際參與金融營運業務，提早為職涯奠定良好基礎，預先為自己規劃璀璨未來。

儘管有防疫保單亂流攪局，但2022年富邦金在台北富邦銀行與富邦人壽加持下，富邦金仍繳出亮眼獲利表現，累計全年稅後純益467.18億元，每股稅後純益(EPS)3.52元，穩居金控獲利冠軍寶座。