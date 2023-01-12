春節到南瀛天文館走春「尋兔」！1月22日（初一）至1月29日（初八）一連8天，南灜天文館將辦理「天兔開躍瀛新春」春節連假系列活動，生肖屬兔可享「套票買1送1」優惠，另民眾身上只要有「兔子元素物件」（如衣服兔子圖案、頭戴兔耳朵造型等），皆可享「天文展示館免費參觀」優惠。

南瀛天文館邀請民眾春節走春時，化身冬季王者－獵戶座，追尋獵物「天兔座」的蹤影，1月22日（初一）至29日（初八）一連8天，將辦理「天兔開躍瀛新春」春節連假系列活動，市長黃偉哲邀請大家一起尋找現身於館內的「鴻運天兔」，參加「兔年X天文」主題任務集點及欣賞精彩的「魔術表演」。

教育局長鄭新輝表示，南瀛天文館今年也推出「2023天文探險手冊」，憑任一天文館有價票，即可免費獲贈，邀請各位大小朋友化身冬季王者－獵戶座，挑戰天兔瀛新春3大任務：「尋兔任務」收集天兔座的5個英文字母「LEPUS」、「兔躍瀛星」挑戰天文主題闖關、「星動任務」與主題特展合影打卡上傳，皆可集點玩鴻兔轉盤試手氣。

南灜天文館也推出大年初一到初八新春消費加碼送優惠，全台唯一3D球幕星象劇場在每日早鳥第1場，特別追加天文好禮，中午則加映經典好片－2D「勇闖太空」享有全票買1送1優惠。為回饋廣大粉絲朋友，春節期間星空小棧消費滿300元可轉轉樂抽獎1次、日晷餐廳消費滿300元即送精美日晷，數量有限、送完為止。

南灜天文館長何秋蓮表示，大年初三到初五還有特別限定活動，連續3天由大師揮毫「特色兔子」春貼，也有許多精彩表演，此外，天文觀測館大年初七夜間安排導覽解說，帶領民眾尋找星空中的「天兔座」、藏身於月球中的玉兔，當期「星動時課」特展也推出積分大PK競賽，祭出天文望遠鏡等豪華獎品。