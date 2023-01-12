楊貴媚率領施名帥、温貞菱、胡宇威賣力工作表現或羊牧場主人一家（後排）誇讚。。（公視提供）

實境節目《阮三个》連續第３年推出過年特別節目，今年特別推出兩檔全新企畫，其中《阮三特工隊》，由楊貴媚率領施名帥、温貞菱、胡宇威，深入各行各業挑戰不同職能技能。温貞菱化身大膽王徒手清羊便、面對蟑螂也面不改色。

特攻隊上工第一天清晨6點便集合直奔台中，要挑戰牧場與手工製包任務。因羊牧場工作繁重，從擠奶、餵羊到整理環境樣樣都要自己來，號稱大膽王的温貞菱一秒化身鏟屎官，連手套都沒帶便徒手搬運整籃羊屎，連清掃地板溝槽時出現蟑螂也面色不改，二話不說直接動手清理，讓農場主人大為欽佩：「我自己在做的時候都還要戴手套」，温貞菱一派輕鬆地說：「我就想說反正就大便，洗洗手就好了。」

温貞菱過去曾在公視戲劇《奇蹟的女兒》飾演紡織廠女工，因此對於第二站自製縫紉福袋的任務看來得心應手，持剪刀剪布料直線、操作縫紉機都完美勝任，在試剪的過程中，施名帥在一旁試圖搗亂不斷大喊「唉唷，很穩唷」、「平常沒有喝酒喔，手不會抖」，但温貞菱依舊不為所動，成功剪出筆直的布塊，讓施名帥忍不住大讚「果然是奇蹟的女兒」。

《阮三个》2023年新春特別節目，《Super Run-俗婆阮運動大會》除夕夜（2／21）晚間7點30分開播；《阮三特工隊》初一至初五（1／22～1／26）連續5天晚間8點在公視播出。