公館鄉是台灣芋頭最北的產區，全鄉栽種面積約290公頃，而今年受到南部芋頭栽種面積增長、產季重疊等因素影響，芋頭價跌3成多，公館鄉農會為協助農友行銷，12日舉辦芋頭行銷活動，推廣芋頭料理，邀請大家到公館一飽口福。

現場展示各式各樣芋頭料理。（公館農會提供／李京昇苗栗傳真）

為幫助農民解決價格問題，公館鄉農會除了向農糧署及縣府反映，也積極協助芋頭產品行銷，今天在行銷活動中，在現場展示蜜糖芋頭、芋頭米粉、芋頭水晶糕等各式各樣的芋頭料理，也邀請到在地田媽媽餐廳巧軒的阿強師，示範如何製作拔絲芋頭。

公館鄉農會指出，苗栗縣芋頭栽培面積約450公頃，公館鄉290公頃，銅鑼鄉97公頃，苗栗市約23公頃，是全國重要產區，目前正值採收上市時期，前幾年全台芋頭價格平穩，但今年在供給過剩衝擊下，導致產地芋頭價格下跌，原本每公斤可賣到40多元，現在降為30多元。

為穩定苗栗縣芋頭市場價格及保障農民收益，苗栗縣政府配合農糧署公告，徵求加工廠商並鼓勵收購苗栗縣芋頭，同時辦理協助媒合與開拓新銷售通路、芋頭與其加工品研發多元行銷活動。

公館鄉農會理事長林乾銘、常務監事江建溪、總幹事古雪雲今天邀請到農糧署北區分署苗栗辦事處劉芳宜、議員張志宇、公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦、副主席彭旻萱、代表陳建華、黃秀滿、謝松鳳、苗栗縣政府農輔科長蕭至惠、徐志榮立委秘書劉昌塘、苗栗縣農會常務監事林棟樑、苗栗市農會總幹事謝錦明、銅鑼鄉農會理事長葉東維、常務監事邱期武、總幹事曾義孝一同參與推廣苗栗芋頭。

林乾銘提到，公館鄉農會目前除了辦理鮮芋運銷外，同時積極收購芋頭加工，也請農糧署協助規畫媒合午餐食材廠商等業者的通路、辦理展售活動、電商平台促銷、農產加工品開發與行銷，且逢年節檔期與疫情解封，預期買氣及需求倍增，期盼透過多元通路及多方推廣，減少芋頭短期量多價跌的情事，以保障農民收益，也為農友開創出新契機。