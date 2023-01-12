尿路結石若急性發作，痛起來會要人命，被認為痛感與生產的痛不相上下，泌尿科醫師表示，之所以會有尿路結石，主要是因為尿裡的水分含量太少、廢棄物濃度太高，長期下來形成結石，因此分享5方式預防尿路結石，例如喝大量的水，且要少吃幫助結石形成的食物，例如巧克力、堅果等。

台灣尿路結石盛行率約1成，即每10人就有1人是尿路結石患者，一旦發作起來急性發作嚴重腰部、背部劇烈絞痛，常會痛到臉色發白、無法言語。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專上表示，尿路結石指的是在泌尿系統形成的結石，包括腎臟、輸尿管、膀胱與尿道中的結石，成因是尿裡的水分含量太少，廢棄物濃度太高，長期下來便可能形成結石。

他分享5招可有效預防尿路結石的飲食方式，包括喝大量的水、補充鈣質、減少鈉攝取量、減少動性蛋白質、少吃幫助結石形成的食物。

1. 喝大量的水：多喝水會稀釋尿液中導致結石的物質，每天應喝至少2000cc的水，可降低尿液濃度且多排尿來達到預防之效。

2. 補充鈣質：食物中的鈣質會與腸道中的草酸鹽結合，進而減少草酸鹽的含量；尿液中草酸濃度若降低，與尿鈣結合的機會較小，使尿路結石風險降低。

3. 減少鈉攝取量：高鈉飲食會觸發腎結石，容易結石的人應採低鈉飲食。

4. 減少動物性蛋白質：吃過多的動物性蛋白質，例如紅肉、家禽、雞蛋或海鮮，會提高尿酸濃度，可能導致尿路結石。

5. 少吃幫助結石形成的食物：巧克力、菠菜、茶和大多數堅果皆富含草酸鹽，會導致尿路結石。