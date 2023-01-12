前排左起為李克讓夫人、李克讓教授（成大機械系前系主任、名譽教授）、馬森（成大中文系名譽教授）、卓秀巖（成大中文系榮退教授），後排左起為葉政欣（成大中文系榮退教授）、沈寶春（成大中文系榮退教授）、陳金雄（樹人醫專校長、成大中文系榮退教授）、于維杰（成大中文系榮退教授）、陳怡良（成大中文系榮退教授）、李永春（成大機械系前系主任、特聘教授）。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成功大學中文系退休老師于維杰去年12 月31 日在家安然辭世，享耆壽 93 歲，他生前心心念念希望在適當時機捐款給成大，設立基金用於學術、教學，家屬在15日告別式之前完成他的遺願，捐款200 萬元給成大中文系，將作為專款專用，「希望他的足跡能留在成大」。

于維杰教授從事教育 70 年，桃李滿天下，曾獲教育部頒授「教澤深長」匾額，他於1985年自成大屆齡退休，但因熱愛教學，繼續在成大通識教育中心兼任教授，講授「明清小說賞析」長達20 餘年，受到學生喜愛，踴躍選課。

除了於成大任教，他也曾於天主教台灣總主教羅光所創設的「碧岳神哲學院」兼課 11 年，崑山科技大學、台南應用科技大學創校之初，也曾前往授課。

于維杰教授育有2女1男，有2人都畢業於成大，一家子與成大緣分很深。女兒于如蓮 3 年前從台北辭職，返回台南陪伴父母，她表示，父親生前一直表達希望能捐款給成大的心意，也一直在找合適時機，未料，去年12月31日跨年夜，父親用餐後說想休息一下，之後就安詳辭世。

她說，由於父親早早就簽了放棄急救同意書，「實在難以想像，父親在跨年夜開心晚餐後，半點徵兆也不透露，就瀟灑離去。」父親無預警離世，也讓家屬牽掛著他生前心願，主動聯繫上成大，闡述父親心意並完成其心心念念的捐款心願。

于維杰教授告別式 1 月 15 日於台南舉行，治喪委員會由市長黃偉哲擔任主任委員，成大校長蘇慧貞、副校長陳玉女擔任副主任委員，委員由多位成大中文系師長組成，並由成大中文系系主任黃聖松教授擔任治喪委員會總幹事。

于維杰教授生於1931年 ，山東省臨淄縣人，世代為地方望族，於台灣師範大學國文學系期間師事蘇雪林教授，師徒均任教成功大學中文系。于教授年輕時熱愛文學創作，時有小說、散文以筆名發表於各大報，學術上，教授精研「周易」，「音韻學」，及「明清小說」等學門，著述宏富，如《說文漢語疏證》、《宋元等韻圖》、《廣韻譌奪辨正》等書，廣受學界重視。