管風琴大師卡麥隆將在3月再度訪台，管風琴家劉信宏形容擅長演奏管風琴的卡麥隆，有如駕馭跑車的賽車手，「一台精良的跑車，也要有技巧高超的專業賽車手，才能讓性能發揮得淋漓盡致，卡麥隆就是我們期待的這位專業賽車手。」

卡麥隆這次台灣行將使用衛武營音樂廳的管風琴，運用「移動式琴座」，卡麥隆可控制主管風琴及回聲管風琴。劉信宏表示，「回聲管風琴就好像傳統的跑車，主管風琴是油電混合車，加上移動式琴座是全電動車。衛武營的管風琴不只是亞洲最大、功能也非常先進，但一台精良的跑車，也要有技巧高超的專業賽車手，才能讓性能發揮得淋漓盡致，卡麥隆就是我們期待的這位專業賽車手。」

本次卡麥隆除了帶來經典的曲目，包括巴哈《郭德堡變奏曲》和降E大調前奏曲與賦格（BWV552），也為台灣樂迷獻上宮崎駿《霍爾的移動城堡》、《紅豬》的電影配樂，以及穆索斯基的《展覽會之畫》。

卡麥隆表示，「這是很適合呈現給觀眾的作品，是大家熟知的曲目，我也能藉此展現管風琴不同的情緒色彩。」演出將於3月5、10日在衛武營音樂廳登場。