光學鏡頭廠大立光(3008)2022年第4季及2022年財報，2022年第4季合併毛利率為55.85%，季增2.15個百分點，單季稅後盈餘40.17億元，季減50.66%，為2021年第2季以來單季低點，單季每股盈餘為30.1元，累計2022年每股盈餘為169.47元。

大立光今天下午舉行法說會，由於進入傳統旺季，蘋果iPhone 14高階新機上市後銷售不錯，推升大立光2022年第4季合併營收達143.9億元，季增6.77%，年增10.25%，為2020年第4季以來單季新高，營業毛利為80.38億元，季增11.05%，單季合併毛利率為55.85%，季增2.15個百分點，營業淨利為67.69億元，季增21.88%，單季營業淨利率為47.04%，季增5.83個百分點，在認列匯兌等業外損失下，單季稅前盈餘為51.58億元，季減46.8%，稅後盈餘為40.17億元，季減50.66%，為2021年第2季以來新低，單季每股盈餘為30.1元。

若以產品組合來看，2022年第4季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占60%到70%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占20%到30%。

大立光2022年合併營收為476.75億元，年增2%，營業毛利為260.8億元，年減7%，合併毛利率為54.7%，年減5.24個百分點，營業淨利為203.69億元，年減12%，營業淨利率為42.72%，稅前盈餘為278.16億元，年增21%，稅後盈餘為226.19億元，年增21%，每股盈餘為169.47元。

就2022年產品組合來看，20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占30%到40%。