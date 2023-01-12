白宮醫生昨（11）日宣布，71歲美國第一夫人吉兒（Jill Biden）已經在當日切除臉部及胸部等共2處癌症皮膚組織，證實為基底細胞癌（Basal cell carcinoma），另1處病灶還要再化驗。醫生表示，吉兒雖然臉部有些腫脹及瘀青，但精神良好。

71歲美國第一夫人吉兒（Jill Biden）11日切除臉部及胸部等共2處癌症皮膚組織，證實為基底細胞癌（Basal cell carcinoma），另1處病灶待化驗。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美國總統拜登的醫師歐康納（Kevin O'Connor）昨日發布聲明，宣布當天拜登陪同吉兒前往馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）切除全身3處皮膚病灶。

Update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President, following the First Lady’s Mohs surgery today: pic.twitter.com/2dxyDCCeeQ — Vanessa Valdivia (@vvaldivia46) January 11, 2023

他說原先安排吉兒檢查及切除右眼上方的皮膚病灶，不過在進行手術前，醫療團隊又在吉兒的左眼皮處及左胸口各發現1處病灶，最終醫療團隊一共切除3處病灶，不過額外的切除手術也讓吉兒的住院時間拉長至7小時。

他說吉兒右眼上方及左胸口的病灶證實為基底細胞癌，「所有癌症組織已經順利切除」，不過左眼皮的皮膚組織還要再進行額外檢驗。

歐康納指出，「基底細胞癌病灶不會如同黑色素瘤（melanoma）、鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma）等部分更嚴重的皮膚癌那樣『擴散』或轉移，但它們確實有可能變大，演變成更嚴重的問題，或讓切除手術變得更有挑戰性。」

他在聲明中說，吉兒如預期般出現一些臉部腫脹及瘀青情形，但精神良好，感覺也很好，當晚就能返回白宮。

他說將會持續監控吉兒傷口的恢復情形，不過預期不需要進行更多手術。

白宮上周指出，吉兒是在皮膚癌的例行檢查中發現右眼上方皮膚有病灶。